PS5 oyunları neler olacak? PS5 çıkış oyunu belli oldu! PS5 fiyatı Türkiye’de ne kadar?

PS5 oyunları neler olacak? PS5 fiyatı son günlerde sıkça araştırılırken yeni konsolun çıkış tarihine sayılı saatler kaldı. PS çıkış oyunu da şimdiden heyecan yarattı. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım'da yani PlayStaiton 5'in çıkış gününde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile yayınlanacak. Bu yeni konsola sahip olmak isteyenler de PS5 fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor.
PS5 FİYATI NE KADAR?
Şu anda ön siparişi alınan konsolun fiyatı ön siparişle 8.300 TL olarak belirlendi. Bu fiyattan sipariş ederek PS5 konsoluna sahip olabilirsiniz.
PS5 DEPOLAMA ALANI NE KADAR?
PlayStation 5'in ABD'de 12 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesine yaklaşık bir hafta kala, konsolun SSD üzerinde ne kadar kullanılabilir alana sahip olacağı sorusu da cevaplandı. Konsolun ilk inceleme raporlarına göre, PS5 inceleme setleri, 825GB SSD üzerinde 667GB kullanılabilir alana sahip.
Önemli sistem dosyalarının da burada depolanıyor olmasından dolayı konsolların duyurulandan az kullanılabilir alana sahip olmaları her zaman beklenen bir durum. Hatta bunun kendi hafızasına sahip tüm elektronik cihazlar için geçerli olduğu söylenebilir.
Yine de, eğer daha önce 500GB depolama alanına sahip bir konsolun olduysa, bu 667GB'nin uzun bir süre dayanmayacağını tahmin edebilirsiniz ve PS5 oyunlarının, depolama anlamında oldukça yüksek gereksinimlerinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Örneğin Sony'nin mağaza sayfasına göre Demon's Souls en az 66GB hafıza isterken, Spider Man: Miles Morales 50GB boş alana ihtiyaç duyuyor.
PS5 OYUNLARI NELER OLACAK?
İşte hem PS5 hem de Xbox Series X için satışa sunulacak yeni nesil oyunlar:
– Assassin's Creed Valhalla (10 Kasım'da oyunculara sunulacak)
– Destiny 2: Beyond Light
– NBA 2K21
– Watch Dogs Legion
– Borderlands 3
– Devil May Cry 5: Special Edition
– Just Dance 2021
– Observer: System Redux
– Call of Duty: Black Ops Cold War (13 Kasım)
– DiRT 5
– Maneater
– Planet Coaster
– Cyberpunk 2077 (19 Kasım)
– For Honor
– Mortal Kombat 11 Ultimate (17 Kasım)
– Warhammer: Chaosbane – Slayer Edition
Bu oyunlarla birlikte sadece PS5'e özel olarak çıkacak bir dizi oyun da bulunuyor: İşte o oyunlar:
– Astro's Playroom
– Demon's Souls
– Destruction All Stars
– Marvel's Spider-Man Remastered
– Marvel's Spider-Man: Miles Morales
– Sackboy: A Big Adventure
– Bugsnax
– Godfall
– The Pathless
Xbox Series X'e özel çıkacak oyunlara gelince:
– Forza Horizon 4
– Gears 5
– Gears Tactics
– Grounded
– Ori and the Will of the Wisps
– Bright Memory 1.0
– Cuisine Royale
– Dead by Daylight
– Enlisted
– Evergate
– King Oddbal
– Manifold Garden
– Tetris Effect: Connected
– The Touryst
– The Falconeer
– War Thunder
– Yakuza: Like a Dragon
– Yes, Your Grace