PS5 oyunları neler olacak? PS5 çıkış oyunu belli oldu! PS5 fiyatı Türkiye’de ne kadar?

PS5 oyunları neler olacak? PS5 fiyatı son günlerde sıkça araştırılırken yeni konsolun çıkış tarihine sayılı saatler kaldı. PS çıkış oyunu da şimdiden heyecan yarattı. Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım'da yani PlayStaiton 5'in çıkış gününde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile yayınlanacak. Bu yeni konsola sahip olmak isteyenler de PS5 fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

PS5 FİYATI NE KADAR?

Şu anda ön siparişi alınan konsolun fiyatı ön siparişle 8.300 TL olarak belirlendi. Bu fiyattan sipariş ederek PS5 konsoluna sahip olabilirsiniz.