Whatsapp'a bomba özellik kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeniliklere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda, WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğinde sona yaklaşıldığı belirtilmişti. Şirket şimdi de, yeni bir özelliğin daha yakın zaman sonra kullanıcılara sunulacak olduğunu duyurdu.
WhatsApp'dan Snapchat'i anımsatan özellik
Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeniliklere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda, WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğinde sona yaklaşıldığı belirtilmişti. Şirket şimdi de, yeni bir özelliğin daha yakın zaman sonra kullanıcılara sunulacak olduğunu duyurdu.
Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, yıllardır kullanıcılar tarafından istenen bir husus olan, otomatik silme özelliğini getirecek. WhatsApp için gündeme gelen bu güncelleme ile mesajlar ve medya paylaşımları kendi kendine kaybolacak. Gönderilen ya da alınan mesajlar, fotoğraflar, fotoğraflar, ses kayıtları, dosya ve videolar bu özelli ile birlikte, sohbetten çıktıktan sonra otomatik şekilde silinecek.
Özellik şöyle çalışıyor:
WhatsApp kullanıcısı 7 günlük süre içinde uygulamayı açmazsa mesaj kayboluyor. Ancak, mesajın ön izlemesi uygulama açılana kadar bildirimlerde gözükmeye devam ediyor.
Bir mesaja alıntı ile cevap verdiğinizde, ilk mesaj alıntılanıyor.
Kaybolan bir mesajı alıntılarsanız metin yedi gün sonra sohbette kalabiliyor.
Kaybolan bir mesaj, kaybolan mesajlara kapalı bir sohbete yönlendirilirse, mesaj iletilen sohbetten kaybolmuyor.
Kullanıcı eğer mesaj kaybolmadan önce bir yedekleme yaparsa, kaybolan mesaj da yedeklemeye dahil ediliyor. Yedeklemeden geri yüklendiğinde ise kaybolan mesajlar siliniyor.
Şirket, her iki kullanıcının da özelliği kendileri için etkinleştirebileceğini, grup görüşmelerinde ise yöneticinin bunu kontrol edebileceğini onayladı.
WhatsApp, "Yedi gün ile başlıyoruz, çünkü bunun, sohbetlerin pratik anlamda kalıcı olmadığını ve ne hakkında sohbet ettiğinizi unutmamanız için rahatlık sunduğunu düşünüyoruz. Birkaç gün önce aldığınız alışveriş listesi veya mağaza adresi ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak ama ihtiyaç duymadığınızda kaybolacak"dedi.
WhatsApp bu yeni özelliğini bu ay kullanıcılara sunacağını da belirtti.