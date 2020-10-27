Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı güncellemede yer alan özellikleriyle sürekli gündeme geliyor. Kullanıcıların uygulamayı daha rahat kullanabilmesi için WhatsApp yeni özellikleri devreye alıyor. Mesajlaşma uygulmasına gelen son özellik kullanıcıların işine yarayacak türden. İstemediğiniz bir grup ya da kişi sohbetini 8 saat, 1 hafta ya da 1 yıl sessize alabiliyordunuz. WhatsApp yeni güncellemesiyle 1 yıl seçeneğini kaldırarak bunun yerine "her zaman" seçeneğini aktif hale getirdi.
WHATSAPP'TAN SÜRESİZ SESSİZ ÖZELLİĞİ
İstemediğiniz bir grup ya da kişi sohbetini 8 saat, 1 hafta ya da 1 yıl sessize alabiliyordunuz. WhatsApp yeni güncellemesiyle 1 yıl seçeneğini kaldırarak bunun yerine "her zaman" seçeneğini aktif hale getirdi.
WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ BELLİ OLDU
Sürüm numarası 2.20.202.7 olan güncellemede kullanıcıların dikkatini çekecek bir özellik geliyor. Yaşadığı sorunları support@whatsapp.com adresinden bildiren kullanıcılar otomatik cevapla karşı karşıya kalıyordu. Yeni güncellemelerle WhatsApp bu durumun önüne geçmeye hazırlanıyor.Kullanıcılar ayarlardan destek kısmına ulaşarak teknik ekiple iletişim kurabilecek.
SÜRELİ MESAJ VE FOTOĞRAF DÖNEMİ BAŞLIYOR
WhatsApp, görsel medyaları karşı tarafa yollayan kullanıcıların bu görüntüleri sonradan yok edebilmesini sağlayacak. Yani süreli mesaj yollama dönemi başlıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bir fotoğraf, video veya GIF seçer seçmez hemen sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderilmesini sağlayabileceksiniz.
Ancak bu sürenin ne kadar uzunlukta olacağı henüz bilinmiyor. Ancak sızan bilgilere göre kullanıcıların o kişiyle sohbeti tamamlamasıyla gönderilen içerikler (fotoğraflar) kaybolacak.
SON KONUŞULAN ÖZELLİKLER NELERDİ?
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına çeşitli yenilikleri sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp bazı radikal kararlar alındığını açıkladı. Bundan sonra WhatsApp'ta kullanıcılar mahkemelik olabilir. Yetkililer yaptığı açıklamada kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.