iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? Geçtiğimiz hafta Apple lansmanıyla görücüye çıkan iPhone 12 ve modelleri herkesin dikkatini çekti. Büyük bir tanıtımla dünyaya tanıtılan iPhone 12 teknik özellikleriyle de ön planda olacak. Ürünlerin tanıtılmasının ardından iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak sorusu akıllara geldi. İşte modellere dair merak edilenler...
İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı. iPhone 12 Türkiye fiyatı ise henüz belli olmadı.
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar,
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
iPHONE 12 PRO
6.1 inç veya 6.7 inç
Super Retina XDR ekran1
5G özellikli2
A14 Bionic çip
Pro kamera sistemi
(Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto)
Gece modunda Portre çekimi ve ileri seviye AR deneyimleri için LiDAR Tarayıcısı
MagSafe aksesuarlarıyla uyumluluk
iPHONE 12
5.4 inç veya 6.1 inç
Super Retina XDR ekran1
5G özellikli2
A14 Bionic çip
Gelişmiş çift kamera sistemi
(Ultra Geniş, Geniş)
MagSafe aksesuarlarıyla uyumluluk
IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX
Boyutlar:
iPhone 12 Pro: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm
iPhone 12 Pro Max: 160.8 x 78.1 x 7.4 mm
iPhone 12 Pro: 189 gram
iPhone 12 Pro Max: 228 gram
iPhone 12 Pro: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170
iPhone 12 Pro Max: 6.7 inç OLED ekran, 458 ppi, çözünürlük 2778 x 1284
İşlemci: Apple A14 Bionic
Depolama alanı: 128, 256, 512 GB
Ön kamera: 12 MP
Arka kamera: Ultra geniş, geniş ve telefoto (LiDAR sensörü)
Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
İşletim sistemi: iOS 14
KULAKLIK VE ŞARJ ADAPTÖRÜ KUTUDA OLMAYACAK
Bu arada Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son veriyor. Yeni iPhone'ların alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar.