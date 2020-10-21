İşte sızan o görüntü:

Görüntüye bakıldığında arama özelliğinin hem teke tek hem grup halinde olabileceği görüldü.

NE ZAMAN GELECEK?

Söz konusu özelliğin masaüstü sürümüne ne zaman geleceği henüz belli değil. Ancak görüntüye bakıldığında özellikte sona gelindiği ve kısa sürede kullanıma sunulacağı görülüyor.



WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞECEK?

KAYBOLAN MESAJLAR SEÇENEĞİ

2020 yılında WhatsApp'a "kaybolan mesajlar" özelliği eklenecek. Snapchat'ten alışık olduğumuz bu özellik yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca isteyenler bu özelliği kapatabilecek.

GÖRSEL DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp'a yeni yılda eklenecek özelliklerden biri de "görsel doğrulama" özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek.

Bu özelliklerin tamamının test aşamasında olduğu biliniyor. WhatsApp'ın bu özellikleri kullanıcılarına 2020 yılının hangi aylarında sunacağı ise bilinmiyor.