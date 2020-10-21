Whatsapp'a yeni özellik geliyor. Heyecanla beklenen Whatsapp güncellemesi için gelişmeler yakından takip ediliyor. WatsApp'ta ne zaman kullanıma sunulacağı merakla beklenen 'Whatsapp Web'e parmak izi ile giriş' güncellemesi hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın Android beta sürümünü güncelledi.Bu güncelleme ile birlikte 2.20.200.10 sürümüne yükselen WhatsApp, geliştiricilerin yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor. Öte yandan WhatsApp'a yeni yılda eklenecek özelliklerden biri de "görsel doğrulama" özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
Whatsapp Web için henüz geliştirilme aşamasında olan özellik, kullanıcıların güvenliklerini artıracak gibi görünüyor. WhatsApp'ın son beta sürümünde açığa çıkan özellik, kullanıcıların WhatsApp Web'e giriş için yeni bir giriş yöntemi olacağını gösteriyor. Üstelik bu giriş yöntemi parmak iziyle sağlanacak. Ancak özelliğin ne şekilde kullanılabileceği şu an için belirsizliğini koruyor.
WHATSAPP WEB
Bilindiği üzere telefonlardan kullanılan mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, bilgisayar üzerinden de açılabiliyor. https://web.whatsapp.com/ adresini açıp telefondan üst kısımda bulunan 3 nokta kısmından WhatsApp Web sekmesine gidip QR kodu okutunca bilgisayar üzerinden WhatsApp açılabiliyor.
SADECE MESAJLAŞMA VARDI
Milyonlarca kişinin kullandığı ve özellikle ofis çalışanlarının sıklıkla kullandığı WhatsApp Web üzerinden sadece mesajlaşma özelliği kullanılabiliyor. Yazılı ve görsel mesajların ardından WhatsApp Web'e yeni özellik geliyor.
YENİ ÖZELLİK
Facebook bünyesine geçtikten sonra birçok yeniliği getiren WhatsApp, edinilen son dakika bilgilerine göre yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.
WhatsApp'ın masaüstü sürümü olan Web WhatsApp 'a gelecek yeni özellik ile artık arama yapılabilecek.
Şirketin gerçekleştirdiği bu adım, uzmanlar tarafından sesli ve görüntülü arama özelliğinin WhatsApp Web'e gelmek üzere olarak yorumlandı.
Sızan görüntülere göre kullanıcılar, ekranın sağ üst kısmında yeni ikonlar görecekler. Bu simgelerle görüntülü konuşma yapabilecek.
İşte sızan o görüntü:
Görüntüye bakıldığında arama özelliğinin hem teke tek hem grup halinde olabileceği görüldü.
NE ZAMAN GELECEK?
Söz konusu özelliğin masaüstü sürümüne ne zaman geleceği henüz belli değil. Ancak görüntüye bakıldığında özellikte sona gelindiği ve kısa sürede kullanıma sunulacağı görülüyor.
WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞECEK?
KAYBOLAN MESAJLAR SEÇENEĞİ
2020 yılında WhatsApp'a "kaybolan mesajlar" özelliği eklenecek. Snapchat'ten alışık olduğumuz bu özellik yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca isteyenler bu özelliği kapatabilecek.
GÖRSEL DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ
WhatsApp'a yeni yılda eklenecek özelliklerden biri de "görsel doğrulama" özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek.
Bu özelliklerin tamamının test aşamasında olduğu biliniyor. WhatsApp'ın bu özellikleri kullanıcılarına 2020 yılının hangi aylarında sunacağı ise bilinmiyor.