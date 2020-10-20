Dolandırıcı hackerların oyununa gelmeyin

Dünya çapında her yıl Ekim ayı, Siber Güvenlik Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. Bu yıl Coronavirüs nedeniyle internet kullanımının artmasıyla siber dolandırıcılık da artış gösterdi. Bitdefender Antivirüs Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, 6 siber dolandırıcılık yöntemini sıralayarak, kullanıcıları uyardı:

Oltalama: Hackerler, kimlik avı e-postaları göndererek kullanıcıları kandırmaya çalışır. Bu e-postalarda, bir siber suçlu sizi normalde iş yaptığınız ya da bir kamu kurumu gibi güvenilir bir web sitesinde oturum açtığınıza inanmanız için kandırmaya çalışır.

Sosyal medya dolandırıcılığı: Haber akışlarınızda göreceğiniz reklam, özel mesaj gibi çeşitli gönderilerle yapılıyor. Kötü amaçlı yazılım barındıran bağlantıya tıklamanızı sağlamak amaçlanıyor.

Sahte telefon uygulamaları: Kötü amaçlı yazılım sahte bir uygulama ile telefonunuza bulaşır. Telefonunuzda kayıtlı şifreler, fotoğraflar ve bankacılık uygulamalarındaki bilgiler gibi hassas verileriniz etkilenir.

Sosyal mühendislik dolandırıcılığı: Kullanıcının hassas bilgilerini ifşa etmesini sağlamak için siber suçluların insandan insana etkileşimi kullanmasının bir yoludur. Bu yöntemde herkese açık paylaştığınız ev adresiniz, çocuklarınızın ismi, evcil hayvanınınız, doğduğunuz şehir gibi ilk bakışta zararlı olmayan bilgiler kullanılabilir.

Sahte alışveriş siteleri: Siber hırsızlar, gerçek görünen veya mevcut perakendeci web sitelerini kopyalayan sahte perakendeci web siteleri oluşturabilir ve yayınlayabilir.

VAATLERE KANMA

Ödül dolandırıcılığı: Bu tür dolandırıcılık, kimlik avı kategorisine girer. e-posta ya da mesaj, büyük miktarda para kazandığınızı, egzotik bir yere ücretsiz seyahat veya başka bir harika ödül kazandığınızı iddia edebilir. Yolculuğunuzu veya kazancınızı talep etmek için mesajda, yalnızca birkaç küçük ücret ödemeniz gerektiği söylenir.