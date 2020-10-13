Ön satışa çıktı

Huawei, P smart Serisi telefonlarının son üyesi olan P smart 2021'i ön satışa sundu. 6.67 inç boyutunda 2400x1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekranlı telefon, TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort modu aracılığıyla mavi ışık filtrelemesi sağlıyor. Telefonun yan tarafındaki açma düğmesine entegre parmak izi sensörü, kullanıcıların kilidi daha hızlı açmasına olanak tanıyor. HUAWEI P smart 2021, 22.5 W HUAWEI SuperCharge özelliğine sahip. 10 dakikalık şarjla 2 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. 5000 mAh kapasiteli piliyle sunulan P smart 2021'de, 48MP ana kamera yer alıyor.