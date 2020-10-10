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    • Teknoloji
    • 10.10.2020 16:27
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    • 10.10.2020 16:27
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    ? Paylaşılan harita heyecan yarattı! GTA VI sistem gereksinimleri...

    Efsane bilgisayar oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto serisi yani bilinen adıyla GTA son olarak 5 oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Yeni serinin çıkış tarihini heyecanla bekleyen oyun meraklıları yapımcı şirket Rockstar Games'ten konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Son olarak bir sosyal medya kullanıcının paylaştığı haritası dikkat çekse de konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Peki, ? İşte tahmin edilen GTA VI sistem gereksinimleri

    takvim.com.tr
    GTA 6 ne zaman çıkacak?

    Çocukluğumuzdan bu yana hayatımızda yer alan ve özellikle bilgisayar-konsol oyunları seven kişilerin heyecanla oynadığı Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın ne zaman çıkacağı merak konusu oluyor. Son olarak GTA 5, 17 Eylül 2013 tarihinde piyasa sürülmüştü. Günümüzde de çok oynanan bu oyunun bir sonraki seri ise heyecanla bekleniyor. Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı GTA 6 haritası paylaşımı heyecan yarattı. Ancak konu hakkında Rockstar Games'ten bir açıklama yapılmadı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

    GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.

    GTA 6 ÖZELLİKLERİ NELER?

    Öncelikle GTA 6'nın özellikleri hakkında fazla bir bilgi olmadığını belirtelim. Ortaya atılan iddialara göre GTA 6'da ilk defa ana karakter kadın olacağı konuşuluyor. Ancak tıpkı GTA V'deki gibi kurgunun birden fazla karakter üzerinden ilerleyeceği tahmin ediliyor.

    GTA 6'da görevler arasında geri dönüş olacağı belirtiliyor.

    Bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları da belirtilen özellikler arasında yer alıyor.

    GTA 6 HARİTASI DİKKAT ÇEKTİ

    Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı GTA 6 haritası heyecan yarattı. Ancak konu hakkında oyunun yapımcı şirketi Rockstar Games'ten bir açıklama gelmedi.

    GTA 6 TAHMİNİ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Oyunun tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde olacak;

    Intel İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz

    AMD İşlemci: FX-8350

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 760

    Ekran Kartı (AMD): Radeon R7 260X v3

    RAM: 8GB

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

    Direct X Versiyonu: DX 12

    Sabit Disk Alanı: 55GB

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    Intel İşlemci: Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz

    AMD İşlemci: FX-8370

    Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 980 Ti 6GB

    Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 Fury X 4GB

    RAM: 16GB

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

    Direct X Versiyonu: DX 12

    Sabit Disk Alanı: 55GB

    GTA'NIN ÖNCEKİ OYUN SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

    -GTA: 1997
    -GTA2: 1999
    -GTA3: 2001
    -GTA 3 Vice City: 2002
    -GTA San Andreas: 2004
    -GTA 4: 2008
    -GTA 5: 2013
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    Haberler Teknoloji GTA 6 ne zaman çıkacak? Paylaşılan harita heyecan yarattı! GTA VI sistem gereksinimleri...