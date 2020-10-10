Çocukluğumuzdan bu yana hayatımızda yer alan ve özellikle bilgisayar-konsol oyunları seven kişilerin heyecanla oynadığı Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın ne zaman çıkacağı merak konusu oluyor. Son olarak GTA 5, 17 Eylül 2013 tarihinde piyasa sürülmüştü. Günümüzde de çok oynanan bu oyunun bir sonraki seri ise heyecanla bekleniyor. Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı GTA 6 haritası paylaşımı heyecan yarattı. Ancak konu hakkında Rockstar Games'ten bir açıklama yapılmadı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.