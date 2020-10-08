Teslimatlar başladı: Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu





2000'li yıllardan itibaren ise özellikle televizyon yayıncılığı uygulamalarına ilaveten askeri uygulamalarda mobil uydu haberleşmesi ve güvenli uydu haberleşmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu uygulamaların hepsi zaman içerisinde yüksek bant genişliği ihtiyacını beraberinde getirdi. Uydular başlangıçta C ve Ku-Bant kullanırken, artan kapasite ihtiyacını karşılayabilmek için Ka-bant ve ötesi için uygulamalar gündeme geldi.

Türkiye'de de bu teknolojik trendlere paralel olarak 2000'li yıllardan itibaren yüksek kapasiteli uydulara, sadece C ve Ku-Bant'ta değil Ka-Bant ve ötesinde çalışan yerli ve milli sistemlere ihtiyaç duyuldu. Yakın zamana kadar yurt dışı kaynaklardan temin en sık tercih edilen yöntem iken bu dönemde özellikle askeri alanda kullanılabilecek uydu haberleşme sistemlerinin ithalatında karşılaşılan güçlükler yerli ve milli uydu haberleşme sistemlerinin geliştirilmesinin önceliklendirilmesine vesile oldu.