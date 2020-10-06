Devletten Ücretsiz 500 Bin Tablet Bilgisayar Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ihtiyacı olan 500 bin öğrenciye ilk etapta 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacağı açıklandı. MEB tarafından öğrencilere dağıtılacak olan ücretsiz tablet dağıtımlarının önümüzdeki hafta başlatılacağı belirtildi.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA TABLET AÇIKLAMASI

TRT ve EBA kanallarımız eşliğinde 31 Ağustos pazartesi günü yeni öğretim yılının ilk zilini çalmış olduk. 21 Eylül günü de okul öncesi öğrencilerimiz ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde ilk aşamada yüz yüze eğitimde 3'üncü haftadayız. İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrencilerimizin de yüz yüze eğitime başlayacağını paylaşmak istiyorum. 12 Ekim pazartesi günü itibariyle tıpkı birinci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitim planlaması yaptık. Sınıf mevcutlarımız bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda azaltılacak.

İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyen göndermeyecek. Devamsızlık sayılmayacak. Uzaktan eğitime devam edecek. Öğrencilerimiz her koşulda devam eden müfredattan sorumlu olacaklar.

Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Her türlü tedbirlerimizle hazırız. Kaygı duyan öğrencilerimizin ve velilerimizin de rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta çok düşük olan oranlar yüzde 80'lere yaklaştı.

Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. İlkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleri açılıyor.

İhtiyaç duyan öğrencilerimize öncelikli olarak 500 bin tablet bilgisayar dağıtacağız.