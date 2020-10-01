Twitter'da özellikle bu saatlerde çeşitli problemler yaşanıyor. Uygulamayı sürekli bir biçimde kullananan milyonlarca kullanıcı uygulamanın çöküp çökmediğine dair arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor ve ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter kullanıcıları özellikle bu saatlerde bazı bağlantı sorunuyla karşı karşıya kaldı. Sorun hakkında Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
BAZI YERLERDE ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Twitter'a özellikle Japonya ve Amerika'nın bazı kısımlarında erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
TWİTTER HAKKINDA
Herkese fikir ve bilgiyi anında ulaştırma misyonuyla ortaya çıkan Twitter, sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. 2006 yılında bütün büyük bilişim şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass ve Evan Williams tarafından kurulan Twitter, 24 milyar Dolar gibi bir değere sahiptir.
Kullanıcılarına 140 karakterlik metin yazıp paylaşma şansı veren ve bu etkileşimler ile iletişimi kuvvetlendiren Twitter, 2015 verilerine göre 350 milyon aktif kullanıcıya sahiptir.
TWİTTER JARGONU
Trending topic (TT): Sol taraftaki en çok konuşulan 10 konunun listelendiği alana Trending Topic denir. Her ülkenin kendi TT listesi vardır ayrıca Dünya genelinde en çok konuşulan 10 konuyu gösteren bir liste de vardır.
Friday Follow (FF): Bu kısaltma takip ettiğiniz kişilerin sizi de takip etmesi içindir. Sadece cuma günleri yapılır.
Retweet (RT): Başka bir twitter kullanıcısının tweetini sizin takipçileriniz de görsün diye retweet tuşuna basıp sizin profilinizde görünmesidir.
Direct Message (DM): Başka bir twitter kullanıcısının size atmış olduğu postayı işaret eder, bir nevi e-mail işlevi görür.