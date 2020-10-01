Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 02.10.2020 00:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2020 17:50
    ABONE OL

    Rekabet tavan! , , 1 GB, 2 GB, 5 GB bedava nasıl alınır?

    Daha fazla aboneye sahip olmak için yarışan operatörlerin arasında başlayan rekabet tüketiciye yaradı. 15 GB bedava kazanma fırsatı sunuldu.

    1 GB, 2 GB, 5 GB, 8 GB, 10 GB ve 15 GB bedava internet nasıl alınır?

    GSM operatörleri tarafından yapılan bedava internet kampanyaları 2020 yılına damgasını vururken, abone sayısını artırmak isteyen GSM operatörleri her geçen gün yeni kampanya eklemeye devam ediyor.

    TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR KAMPANYASI İLE 10 GB BEDAVA İNTERNET!

    Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.

    VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

    Abonelerine Vodafone Hediye Çarkı uygulaması üzerinden günlük 1 GB, 2 GB, 5 GB ve 10 GB hediye internet kazanma imkanı sunan Vodafone aynı zamanda uygulama linki üzerinden arkadaşını Vodafone abonesi olmak için davet eden kişilere de 15 GB bedava internet kazanma imkanı sunuyor.

    TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

    Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.

    Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Rekabet tavan! Türk Telekom, Vodafone, Turkcell 1 GB, 2 GB, 5 GB bedava internet nasıl alınır?