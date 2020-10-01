TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.

Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.