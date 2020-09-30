VODAFONE, TÜRK TELEKOM VE TURKCELL ÜCRETSİZ İNTERNET AÇIKLAMASI;

İnternet kampanları ile ilgili 3 gsm operatöründen bir açıklama yapılması bekleniyor. Eba'da kullanılmak üzere uzaktan eğitim desteği için yeni kampanyalar başlatılıp başlatılmayacağı merak edilmektedir. Gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.

Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Yapılan kampanyalar kapsamında farklı uygulamaların indirilmesi ya da TL yüklemesi gibi aboneler tarafından yapılacak faaliyetler karşılığında bedava internet yüklenmektedir.