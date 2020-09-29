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    • Teknoloji
    • 29.09.2020 Gazete
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    ailesi ile büyüdü

    , mobil çalışan iş insanları, uzman yazılımcılar ve içerik geliştiricileri için tasarladığı Anywhere 3'ü tanıttı. Neredeyse bütün işletim sistemleri ile uyumlu, kolay taşınabilir , cam dahil olmak üzere hemen hemen her yüzeyde çalışılabilecek şekilde tasarlandı.

    Mouse ailesi Logitech ile büyüdü

    Logitech, mobil çalışan iş insanları, uzman yazılımcılar ve içerik geliştiricileri için tasarladığı MX Anywhere 3'ü tanıttı. Neredeyse bütün işletim sistemleri ile uyumlu, kolay taşınabilir , cam dahil olmak üzere hemen hemen her yüzeyde çalışılabilecek şekilde tasarlandı. Yeni nesil manyetik pızlanmalı (MagSpeed) kaydırma tekerleğine sahip Anywhere 3'ün kablosuz teknolojisi sayesinde, aynı anda 3 adede kadar cihazla eşleştirme sağlanıyor. Tam şarjla 70 güne kadar kullanılabilen, 1 dakikalık hızlı şarjla 3 saat kullanım süresi sağlayan dahili bataryaya sahip mouse, 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkanı sunuyor.

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