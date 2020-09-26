Hindistan, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG ile ilgili önemli bir karar verdi. Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi. Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.
118 UYGULAMA YASAKLANDI
Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan'ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.
33 MİLYON AKTİF KULLANICISI VARDI
Hindistan'da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.
Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.
Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.
HİNDİSTAN İLE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise, aynı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" söylemişti.
PUBG NEDİR?
PUBG, Güney Koreli video oyun şirketi Bluehole'un bir yan kuruluşu olan PUBG Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler bir çevrimiçi çok oyunculu savaş oyunudur.
Oyun, bir adada paraşütle oynayan ve kalan son kişi olmak için savaşan maksimum 100 oyuncuyla ilgileniyor. Oyuncular adaya indikten sonra silah ve diğer ekipmanları aramalı ve oyunu kazanmak için yarışmalıdır.