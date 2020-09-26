Hindistan, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG ile ilgili önemli bir karar verdi. Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi. Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

118 UYGULAMA YASAKLANDI

Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan'ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.