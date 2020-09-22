Yenilik saati

ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLI
Honor, akıllı saat pazarına Watch GS Pro ve Watch ES'i sundu. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi. 25 günlük pil ömrüne sahip Watch GS Pro, rotadan sapma uyarısıyla doğayı endişe duymadan keşfetmenize yardımcı oluyor. Dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, koşu ve genel antrenman gibi 100'den fazla antrenman modunu ve veri kaydını destekliyor, pek çok tıbbi takip özelliğine de sahip. Watch ES ise 1.64 inç'lik AMOLED ekranı ve 95 antrenman modu ile dikkat çekiyor.
Ekim'de geliyor
Huawei'nin ödüllü Watch GT 2 Serisi'nin yeni üyesi Watch GT 2 Pro, 2 haftalık pil ömrü ve kablosuz şarjı ile öne çıkıyor. Ekim'de ülkemizde satışta olması planlanan saat, 100'den fazla egzersiz modu sunuyor. Watch GT 2 serisinde bulunan diğer egzersiz modlarının yanına kayak, kros kayağı, snowboard ve golf gibi yeni spor modları da dahil edildi. Watch GT 2 Pro, koşarken, yüzerken veya başka bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi destekliyor. 200'den fazla saat yüzü seçeneğiyle özelleştirme imkanları sunuyor.
2 FARKLI BOYUYLA SATIŞTA
Oppo'nun akıllı saati Oppo Watch, 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyuyla tüketicilerle buluştu. Kablosuz bağlantı özellikli her iki boy da manganez ve silikon katkılı 6.000 seri alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. İlk kavisli ekrana sahip akıllı saat olan OPPO Watch'ta her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere 5 egzersiz modu bulunuyor.
EKRANI BÜYÜDÜ
Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch3 ile, fitness hedeflerinize ulaşmanıza ve sağlığınız üzerinde kontrol kurmanıza yardımcı olmayı hedefliyor. Galaxy Watch 3, dönen çerçeveye sahip. Çerçeve çevrildiğinde, widgetlar arasında kolayca geçiş yapabilme, uygulamaları açabilme ve bildirimler arasında gezinebilme imkanı bulunuyor. Orijinal Galaxy Watch ile karşılaştırıldığında daha büyük bir ekrana sahip.
STRESİ ÖLÇECEK
Apple'ın yeni akıllı saatleri Watch Series 6 ve Apple Watch SE geçtiğimiz günlerde tanıttı. Watch Series 6, bir önceki modelin güncellenmiş hali. Sağlık sensörleri ve diğer ana özellikleri güncellenirken, çocuklar için de kullanımı daha kolay hale getirildi. Saat, kandaki oksijen seviyesini, stresi ve panik atağı da ölçebilecek.