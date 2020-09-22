Yenilik saati

2 FARKLI BOYUYLA SATIŞTA

Oppo'nun akıllı saati Oppo Watch, 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyuyla tüketicilerle buluştu. Kablosuz bağlantı özellikli her iki boy da manganez ve silikon katkılı 6.000 seri alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. İlk kavisli ekrana sahip akıllı saat olan OPPO Watch'ta her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere 5 egzersiz modu bulunuyor.