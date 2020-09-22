FM 2020 Wonderkids listesi! FM 2020 sistem gereksinimleri nelerdir? Epic Games FM 2020 oyununu ücretsiz yaptı ve oyun dünya genelinde rekor kırdı. Oyuna Türkiye'den de büyük ilgi gösteriliyor. Peki, FM 2020 sistem gereksinimleri nelerdir? FM 2020 Wonderkids listesi hangi futbolcular var? İşte oyunu oynamak isteyenlerin merak ettiği bilgiler!

FM 2020 NASIL İNDİRİLİR?

Yaklaşık 7 GB boyutundaki oyunun, 24 Eylül Perşembe günü TSi 18:00'e kadar oyun severler tarafından ücretsiz olarak indirebileceğini, Sports Interactive'in FM serisinini yeni versiyonu Football Manager 2021'in ise önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını belirtelim.