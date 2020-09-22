FM 2020 Wonderkids listesi! FM 2020 sistem gereksinimleri nelerdir? Epic Games FM 2020 oyununu ücretsiz yaptı ve oyun dünya genelinde rekor kırdı. Oyuna Türkiye'den de büyük ilgi gösteriliyor. Peki, FM 2020 sistem gereksinimleri nelerdir? FM 2020 Wonderkids listesi hangi futbolcular var? İşte oyunu oynamak isteyenlerin merak ettiği bilgiler!
FM 2020 NASIL İNDİRİLİR?
Yaklaşık 7 GB boyutundaki oyunun, 24 Eylül Perşembe günü TSi 18:00'e kadar oyun severler tarafından ücretsiz olarak indirebileceğini, Sports Interactive'in FM serisinini yeni versiyonu Football Manager 2021'in ise önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını belirtelim.
FM 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/April 2018 or later) – 64-bit
İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
FM 2020 WONDERKID LİSTESİ!
Hamed Junior Traore
Kulüp: Sassuolo
Uyruk: Fildişi Sahili
Mevcut yetenek: 136
Potansiyel yetenek: 173
19 yaşındaki ortasaha bir çok pozisyonda görev alabiliyor.
Nicolo Zaniolo
Kulüp: Roma
Uyruk: İtalya
Mevcut yetenek: 143
Potansiyel yetenek: 174
Eğer sağ ayaklı soldan orta açan bir oyuncu arıyorsanız, Zanilo doğru kişi! 19 yaşındaki oyuncu daha şimdiden hem ülkesi hem de oynadığı takım için çok önemli...
Thiago Almada
Kulüp: Velez Sarsfield
Uyruk: Arjantin
Mevcut yetenek: 120
Potansiyel yetenek: 175
18 yaşındaki oyuncunun adı sık sık Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anılıyor.
Phil Foden
Kulüp: Manchester City
Uyruk: İngiltere
Mevcut yetenek: 140
Potansiyel yetenek: 175
Pep Guardiola'nın gözdesi olan Folden'ı satın alırsanız buna değecektir.
Joao Felix
Kulüp: Atletico Madrid
Uyruk: Portekiz
Mevcut yetenek: 149
Potansiyel yetenek: 179
En pahalı ikinci genç oyuncu olan Felix çok yetenekli ve hem sizi hem kendisini zirveye taşıyabilir.
Myron Boadu
Kulüp: AZ Alkmaar
Uyruk: Hollanda
Mevcut yetenek: 125
Potansiyel yetenek: 176
5.25 milyon euro değeri olan Boadu, haftalık 2200 euro alıyor. Bitiriciliği tatmin edici olmayan oyuncunun, buna rağmen 11 maçta 7 golü bulunuyor.
Reinier
Kulüp: Flamengo
Uyruk: Brazilya
Mevcut yetenek: 110
Potansiyel yetenek: 176
FM ve Brezilyalı genç yetenekler tam bir kazanma kombinasyonu! 17 yaşındaki ofansif orta saha Reiner'in değeri 250 bin euro.
Vinicius Junior
Kulüp: Real Madrid
Uyruk: Brazilya
Mevcut yetenek: 144
Potansiyel yetenek: 178
Brezilyalı, genç yaşına rağmen kendini kanıtlayacak pek çok şey yaptı. 26 milyon euro değeri olan Vinicius Jr'ın istatistikleri ise etkileyici! Eğer, gelecekte Ballon d'Or'a aday olursa şaşırmayın...
Jadon Sancho
Kulüp: Borussia Dortmund
Uyruk: England
Mevcut yetenek: 150
Potansiyel yetenek: 178
32 milyon euro değeri olan Sancho oyunun en çok talep gören oyuncularından biri! İstatistikleri ise oldukça etkileyici...
Sergio Gomez
Kulüp: Huesca*
Uyruk: İspanya
Mevcut yetenek: 140
Potansiyel yetenek: 180
İspanya 2. lig'de oynamasına rağmen oyunun en yetenekli gençlerinden biri olan Sergio Gomez, üst seviyelere gelecektir.
* Dortmund'dan kiralık.