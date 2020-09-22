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    • 22.09.2020 14:09
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    • 22.09.2020 14:09
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    sistem gereksinimleri nelerdir? listesi!

    Epic Games tarafından 24 Eylül’e kadar bedava verilen sistem gereksinimleri nelerdir? listesi oyun severler tarafından sorgulanıyor. Oyunu Epic Games’ten bedava indiren oyuncular, FM 2020 oynama yollarını ve bilgisayarlarının oyunu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyor. İşte, ve Wonderkids listesi!

    takvim.com.tr
    FM 2020 sistem gereksinimleri nelerdir? FM 2020 Wonderkids listesi!

    FM 2020 Wonderkids listesi! FM 2020 sistem gereksinimleri nelerdir? Epic Games FM 2020 oyununu ücretsiz yaptı ve oyun dünya genelinde rekor kırdı. Oyuna Türkiye'den de büyük ilgi gösteriliyor. Peki, FM 2020 sistem gereksinimleri nelerdir? FM 2020 Wonderkids listesi hangi futbolcular var? İşte oyunu oynamak isteyenlerin merak ettiği bilgiler!

    FM 2020 NASIL İNDİRİLİR?

    Yaklaşık 7 GB boyutundaki oyunun, 24 Eylül Perşembe günü TSi 18:00'e kadar oyun severler tarafından ücretsiz olarak indirebileceğini, Sports Interactive'in FM serisinini yeni versiyonu Football Manager 2021'in ise önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını belirtelim.

    FM 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

    64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

    İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/April 2018 or later) – 64-bit

    İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +

    Bellek: 2 GB RAM

    Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

    DirectX: Sürüm 11

    Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

    FM 2020 WONDERKID LİSTESİ!

    Hamed Junior Traore

    Kulüp: Sassuolo
    Uyruk: Fildişi Sahili
    Mevcut yetenek: 136
    Potansiyel yetenek: 173

    19 yaşındaki ortasaha bir çok pozisyonda görev alabiliyor.

    Nicolo Zaniolo

    Kulüp: Roma
    Uyruk: İtalya
    Mevcut yetenek: 143
    Potansiyel yetenek: 174

    Eğer sağ ayaklı soldan orta açan bir oyuncu arıyorsanız, Zanilo doğru kişi! 19 yaşındaki oyuncu daha şimdiden hem ülkesi hem de oynadığı takım için çok önemli...

    Thiago Almada

    Kulüp: Velez Sarsfield
    Uyruk: Arjantin
    Mevcut yetenek: 120
    Potansiyel yetenek: 175

    18 yaşındaki oyuncunun adı sık sık Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anılıyor.

    Phil Foden

    Kulüp: Manchester City
    Uyruk: İngiltere
    Mevcut yetenek: 140
    Potansiyel yetenek: 175

    Pep Guardiola'nın gözdesi olan Folden'ı satın alırsanız buna değecektir.

    Joao Felix

    Kulüp: Atletico Madrid
    Uyruk: Portekiz
    Mevcut yetenek: 149
    Potansiyel yetenek: 179

    En pahalı ikinci genç oyuncu olan Felix çok yetenekli ve hem sizi hem kendisini zirveye taşıyabilir.

    Myron Boadu

    Kulüp: AZ Alkmaar
    Uyruk: Hollanda
    Mevcut yetenek: 125
    Potansiyel yetenek: 176

    5.25 milyon euro değeri olan Boadu, haftalık 2200 euro alıyor. Bitiriciliği tatmin edici olmayan oyuncunun, buna rağmen 11 maçta 7 golü bulunuyor.

    Reinier

    Kulüp: Flamengo
    Uyruk: Brazilya
    Mevcut yetenek: 110
    Potansiyel yetenek: 176

    FM ve Brezilyalı genç yetenekler tam bir kazanma kombinasyonu! 17 yaşındaki ofansif orta saha Reiner'in değeri 250 bin euro.

    Vinicius Junior

    Kulüp: Real Madrid
    Uyruk: Brazilya
    Mevcut yetenek: 144
    Potansiyel yetenek: 178

    Brezilyalı, genç yaşına rağmen kendini kanıtlayacak pek çok şey yaptı. 26 milyon euro değeri olan Vinicius Jr'ın istatistikleri ise etkileyici! Eğer, gelecekte Ballon d'Or'a aday olursa şaşırmayın...

    Jadon Sancho

    Kulüp: Borussia Dortmund
    Uyruk: England
    Mevcut yetenek: 150
    Potansiyel yetenek: 178

    32 milyon euro değeri olan Sancho oyunun en çok talep gören oyuncularından biri! İstatistikleri ise oldukça etkileyici...

    Sergio Gomez

    Kulüp: Huesca*
    Uyruk: İspanya
    Mevcut yetenek: 140
    Potansiyel yetenek: 180

    İspanya 2. lig'de oynamasına rağmen oyunun en yetenekli gençlerinden biri olan Sergio Gomez, üst seviyelere gelecektir.
    * Dortmund'dan kiralık.
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