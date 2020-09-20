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    • Teknoloji
    • 20.09.2020 14:27
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    • 20.09.2020 14:27
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    'dan flaş açıklama! 'de gerçekleşecek

    çok nadir görülen bir gök olayı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. NASA'dan yapılan açıklamada; Her yıl 12 kez görülen Dolunay'ın bu yıl 13 kez görüleceği ifade edildi. Nadir görülen bu doğa olayının 'de gerçekleşeceği ifade edildi.

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim'de nadir görülen 'mavi dolunay' gerçekleşeceğini açıkladı

    2020 YILINDA 13 DOLUNAY
    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi.

    1 AYDA 2 KEZ GÖRÜLECEK
    NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim'de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın 'mavi dolunay veya mavi ay' olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.
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