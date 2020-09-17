Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? Akış yenileme hatası!

Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı merak konusu oldu. En çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Instagram'da kullanıcılar şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşmaya başladı. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında akış yenileme sorunu da olduğu konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor? İşte detaylar...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.