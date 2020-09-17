Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? Akış yenileme hatası!

Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı merak konusu oldu. En çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Instagram'da kullanıcılar şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşmaya başladı. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında akış yenileme sorunu da olduğu konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.