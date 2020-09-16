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    • Teknoloji
    • 16.09.2020 15:15
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    • 16.09.2020 15:15
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    2020 24 Eylül'de kapılarını açıyor

    İki yıldır ziyaretçi rekoru kıran , bu yıl Gaziantep'te düzenleniyor. Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST kapılarını 24 Eylül Perşembe günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde açacak.

    TEKNOFEST 24 Eylül'de kapılarını açıyor

    İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali , Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenleniyor. #MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST 2020 Gaziantep 24 Eylül Perşembe günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde başlıyor.

    Türkiye'de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen TEKNOFEST, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettiği fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor.

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