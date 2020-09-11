Bakan Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, dün yapılan final yarışlarını izledi. Araçları inceleyen ve yarışmaya katılanlara başarılar dileyen Varank, "Bu çok üst düzey bir yarışma, otonom araç yarışması basit bir araç yarışması değil. Burada gençlerimizin zorlu bir parkuru bitirmesi lazım. Burada radarlar var, kameralarla kontrol yapıyorlar. Bir algoritma hazırlamaları lazım, bu ileri derece bir yarış. Gençlerimizin bunu yapmasından memnunuz. TEKNOFEST kapsamında, teknoloji yarışmaları düzenliyoruz, bu da en zorlularından bir tanesi" dedi. Otonom teknolojilerinin geleceğin teknolojisi olduğunu ifade eden Varank, "Otonom teknolojiler geleceğin teknolojileri, böylece gençlerimiz geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma yapıyor. Global firmalar bile bunu tam anlamda oturtmuş değil. Daha lise çağındaki, üniversite çağındaki gençlerin, mühendislerin bu işlerle ilgileniyor olması, kendi algoritmalarını yazıyor olması, bu ekipmanları doğru bir şekilde kullanıyor olması bizim için önemli" ifadesini kullandı.