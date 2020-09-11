Logitech, MK270'e göre sesi yüzde 90 azaltılmış olan, 'sessiz tıklama' teknolojisine sahip yeni MK295 Sessiz Kablosuz Klavye&Mouse Seti'ni duyurdu. Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Yeni MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti'ndeki sessiz tıklama teknolojimiz, odağınızı işinize çevirmenizi sağlıyor ve sizi çevredeki dikkat dağıtıcı tüm unsurlardan uzaklaştırıyor" dedi. Sıvıya karşı dayanıklı tuşlara ve tasarıma sahip olan klavye, 36 aya kadar pil ömrü sağlıyor. Mouse da 18 aylık pil ömrüne sahip.