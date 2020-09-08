Swıft 3 ailesi büyüdü

Acer, Swift 3 dizüstü bilgisayar serisine yeni modeller ekledi. Bu modeller, 1.2 kg ağırlığıyla Swift 3 serisindeki en hafif ürün olma özelliği taşıyor. AMD Ryzen 5 4500U işlemcili yeni Swift 3'ler bu hafta itibarıyla raflarda yerini alırken; AMD Ryzen 3 4300U işlemcili modeller yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yeni mor renkli kasalarıyla dikkat çeken Swift 3'ün gri renkli modelleri de yakında satışa sunulacak. 14 inç, Full HD ekrana sahip Acer Swift 3, 1.2 kg ağırlığında ve 15.95 mm inceliğinde. Hareket halindeyken çalışan kullanıcıları sonuna kadar destekleyen Swift 3'ün bataryası 12 saate kadar kullanım imkanı sunarken, acil durumlarda 30 dakikalık şarjla 4 saatlik kullanımı da mümkün kılıyor.