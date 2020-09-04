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    • Teknoloji
    • 04.09.2020 Gazete
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    Bilgisayarlar yenilendi

    Pandemi, satışlarını artırdı. Geçen yıla göre yüzde 64, pandemi öncesine göre yüzde 22 yükseliş görülürken, ekran tercihleri de değişti.

    Bilgisayarlar yenilendi

    Pandemi döneminde evde kalanların artan talebi, bilgisayar satışlarına doping etkisi yaptı. satışları geçen yıla göre yüzde 64, pandemiden önceki döneme göre 22 arttı. Asus Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, pandemi döneminde alışkanlıkların değiştiğini, internette kalma süresinin 6 saate yaklaştığını ifade ederek, "Araştırmalar, erkek kullanıcıların telefonda oynadığı oyunları laptopta oynamaya başladığını gösteriyor.

    Uzaktan eğitimle birlikte de evde bir bilgisayarı olanlar ikincisini alma ihtiyacı yaşadı" dedi.

    EN ÇOK NELER SATILDI?
    Geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre dizüstü satışlarının yüzde 64'ün üzerinde arttığını belirten , "Asus'un büyüme oranı da yüzde 60'ları buldu diyebiliriz. Yılbaşından itibaren takip eden büyümeye bakacak olursak dizüstü bilgisayar yüzde 22 büyüme kaydetmiş görünüyor. Yüzde 20 ile telefonlar, yüzde 10 ile ekmek yapma makinesi, ateş ölçer gibi cihazlar izliyor" diye konuştu.


    KÜÇÜK EKRAN İSTEDİK
    Güler, bu süreçte laptop kullanıcılarının daha küçük ekranlı, hafif ürünleri tercih ettiğini söyledi. Oyun oynama eğiliminin çok arttığını anlatan Güler, "Stoksuzluk nedeniyle bu noktada gerçek büyüme ölçülemedi. O kadar çok talep oldu ki raflardaki tüm oyun laptoplarımızı tükettik" dedi

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