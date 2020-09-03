2 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'a neredeyse her gün yeni bir özellik ekleniyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan, 2 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp bu sefer platforma entegre olan bir özellikle ile değil bir süredir eleştirilen özelliği ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde.
WHATSAPP'TA SAKIN BUNU YAPMAYIN!
Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.
Ayrıca WhatsApp söz konusu paylaşımları yapmaya devam edenler için yasal adımlar atılacağını duyurdu. WhatsApp 7 Aralık itibari ile bu kuralları çiğneyen hesaplar için yasal işlem başlatacağını duyurdu.
WHATSAPP NASIL PARA KAZANIYOR?
WhatsApp, öncelerde 0.99 dolar'dan satın alınarak kullanılabiliyordu. Bu şekilde uygulama gelir elde edebiliyordu. Uygulamanın, Facebook tarafından satın alınmasıyla birlikte bu 1 yıllık ücretsiz kullanım süresinin dolması sonucu kullanıcılardan istenen ücret de ortadan kalktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın gelir elde edeceği hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü, kullanıcıların WhatsApp'ı aşırı derecede kullanmasının temelinde reklamsız bir içerik olması yatıyor.
Gelen duyumlara göre Facebook, WhatsApp'ı satın alırken uygulamadan ziyade 500 milyonu aşkın kullanıcının bilgilerini aldı. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının ardındaki sebep de WhatsApp'ın Kullanım Şartları sözleşmesinde yatıyor. Çünkü o sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcılarının bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir ve bir şirket, bu uygulamayı satın aldığında, uygulamadaki tüm kullanıcıların bilgilerini de alabilir. Anlaşılacağı üzere Facebook, WhatsApp'la beraber kullanıcıların bilgilerini de satın aldı.
Yine söylenenlere göre Facebook, WhatsApp'ı satın alarak, kişilerin bilgilerini bir hesapta topladı ve kullanıcıların bu durumdan farkında olmamalarıyla beraber çeşitli faaliyetlerin de başlayacağının önünü açtı. Bazı kullanıcıların iddiasına göre bu işlem şöyle oluyor: Örneğin, siz WhatsApp'tan bir şey alacağınız üzerine konuşma yaptığınızda Facebook'tan o konuyla alakalı bir takım reklamların çıkması.
WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ GÖRÜNÜM NASIL GİZLENİR?
İnsanlar arasında iletişim kurmayı amaçlayan bir iletişim uygulamasıdır. Bu uygulama ile görüntülü, sesli konuşabiliyorsunuz. Ayrıca resim, video gönderebileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulama hakkında gelen sorulardan biriside çevrimiçi özelliğini nasıl kapatacaklarını merak etmektedirler. Çevrimiçi özelliğini kapatabilmek için; Öncelikle uygulamayı açtıktan sonra Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz. Daha sonra buradan kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebiliyor demektir. Buradan kişiler yerine hiç kimse yazanı tercih ediniz. Bu şekilde çevrim içi özelliğini kapatmış olursunuz.