Mobil hareket

Coronavirüs, mobil sağlık ve fitness uygulamalarına ilgiyi artırdı. Sağlıklı kalmak, spor rutinlerini evde sürdürmek isteyenler, pek çoğu ücretsiz olan uygulamalara yöneldi. Mobil uygulamalar evlerde kaldığımız dönemde zirve yaparken; veriler ilginin sürdüğünü gösteriyor.

GELEN YILIN ÜSTÜNDE

Uygulama pazarlaması platformu Adjust'ın verilerine göre; sağlık ve fitness uygulamalarının günlük kurulumları Mart boyu artarak Nisan'ın başında 2020'nin ortalama kurulum oranlarını yüzde 67 aştı. Oturumlarda ise Mayıs'a kadar kayda değer bir büyüme görülmedi. Kurulumların Covid-19 tedbirleri sürecinde artmasına karşın, kullanıcıların bu uygulamaları kullanmaya başlamalarının biraz zaman aldığı görüldü. Kurulum ve oturum sayıları zirvelerini gördükten sonra azalmaya başladı ama oturumlar hâlâ 2019'dan yüksek seyrediyor. Temmuz'daki kurulumlar 2019'a göre yüzde 7 yüksek ve oturumlar yüzde 61 artmış durumda.

SPORUN GÜNLERİ VAR



Veriler, kullanıcıların en çok pazar günleri egzersiz yaptığını gösteriyor. Mobil sağlık ve fitness uygulamaları, en az ise Cuma günleri kullanılıyor.