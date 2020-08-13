Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde aynı anda birden çok kişinin görüntülü olarak görüştüğü uygulamalar oldukça sık kullanılılmaya başlanmıştı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp özellikle yaptığı güncellemelerle yeni özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp bu kez yeni özellikleriyle gündemdeki yerini aldı. WhatsApp. Koronavirüs pandemisi döneminde görüntülü konuşma uygulamaları ön plana çıkmıştı. Facebook ise 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanın sunan Messenger Rooms özelliğini kullanıma sunmuştu. Messenger Rooms özelliği WhatsApp ile entegre edildi. Bu özellik şimdilik iOS uygulamalarında bulunuyor.

50 KİŞİYE ÇIKIYOR

4 kişilik katılımcı sınırını 8'e çıkaran WhatsApp, Messenger Rooms entegrasyonu ile birlikte bu sayıyı dolaylı olarak da olsa 50 kişiye yükseltmiş oldu.