Tasarım en önemli kriterlerden biri. Kulağınıza tam olarak oturuyor mu, hafif mi gibi ergonomiyi ilgilendiren soruların yanında, dışarıdan bakıldığında güzel görünüyor mu şeklindeki estetik sorulara da yanıt bulmanız gerekli.

Bluetooth standardı, kulaklıkta yer alan işlemcinin ses kabiliyeti ve buna eşlik eden sürücülerin performansı da önemli. Özellikle dengeli müzikte önemli bir boşluğu dolduran bas kanallarının yer alıp almadığına ve performansına dikkat edin. Aksi halde, tiz seslerin yüksekliği müziğin keyfini kaçırmasına neden olur. Dengeli bir iç ekolayzıra sahip işlemci bulunduran kulaklıkları liste başına yazabilirsiniz.

Telefon görüşmeleri de yapacaksanız, sesinizi karşı tarafa nasıl ileteceği, karşı tarafın sesini size nasıl ulaştıracağı önemli. İyi bir ses işlemcisine sahip modeller, sesi iyi şekilde size yansıtacaktır. Ancak mikrofon tasarımı kötü ise sizin sesiniz karşı tarafa çok gürültülü şekilde ulaşabilir.

Gürültü Pil ömrü önemli engelleme özelliğine sahip bir kablosuz kulak içi kulaklık almanız, hangi ortamda olursanız olun ses performansını maksimize eder.

Pil ömrü önemli

Dikkat etmeniz gereken bir diğer adım da eşleştirme seçenekleri. Özellikle kolay eşleştirme seçenekleri sunan ve uygulama senkronizasyonu kolay bir model tercihiniz olsun. Kulaklığın sadece akıllı telefon ile değil, diğer çevre cihazlarıyla da eşleşebilmesinde önemli fayda var.

Pil ömrü de önem taşıyor. Ayrıca şarj kutusunun da kulaklıklara ne kadar süre şarj sağlayabildiğine bakın. Kulaklık ve kutunun, şarjı bittiğinde ne kadar sürede şarj olduğu da pratik kullanım için önemli. Bir de kablosuz şarj desteği sunuyorsa, güzel bir tercih olacaktır.