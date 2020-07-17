Canon’dan 2 yeni makine

Canon, EOS R sistemine iki yeni fotoğraf makinesi daha ekledi. Profesyoneller için tasarlanan EOS R5, 8K 12 bit RAW ve 120p'ye kadar 4K video çekimini 4:2:2 10 bit olarak direkt hafıza kartına kaydedebilirken, fotoğraf kısmında ise Digic X işlemcisi sayesinde 20 kare/ sn'ye kadar 45 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. 4K 60p video, Full HD'de 120p çekim yapabilen ve 20 kare/ sn'de 20.1 megapiksel fotoğraf çekebilen EOS R6 ise aynasız makineye geçiş yapan ve bu cihazlar üzerinde yeteneklerini geliştirmek isteyen amatör ve profesyonel kullanıcılar için ideal özellikler barındırıyor.