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    • Teknoloji
    • 17.07.2020 Gazete
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    ’dan 2 yeni makine

    , R sistemine iki makinesi daha ekledi. için tasarlanan EOS , 8K 12 bit ve 120p'ye kadar 4K video çekimini 4:2:2 10 bit olarak direkt hafıza kartına kaydedebilirken, fotoğraf kısmında ise X işlemcisi sayesinde 20 kare/ sn'ye kadar 45 megapiksel fotoğraf çekebiliyor.

    Canon’dan 2 yeni makine
    Canon, R sistemine iki makinesi daha ekledi. için tasarlanan EOS , 8K 12 bit ve 120p'ye kadar 4K video çekimini 4:2:2 10 bit olarak direkt hafıza kartına kaydedebilirken, fotoğraf kısmında ise X işlemcisi sayesinde 20 kare/ sn'ye kadar 45 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. 4K 60p video, Full HD'de 120p çekim yapabilen ve 20 kare/ sn'de 20.1 megapiksel fotoğraf çekebilen EOS R6 ise aynasız makineye geçiş yapan ve bu cihazlar üzerinde yeteneklerini geliştirmek isteyen amatör ve profesyonel kullanıcılar için ideal özellikler barındırıyor.
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