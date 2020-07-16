Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla iyi kareler yakalanabileceğini belirten Uskan, bu yıldızın dünya yakınlarından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını söyledi.