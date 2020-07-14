WhatsApp neden açılmıyor? Türkiye'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta kullanıcılar şu saatlerde çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşuluyor. Arıza haritasına bakıldığında Avrupa üzerinde belirgin olarak gözüken sorunun Türkiye'de de etkin bir şekilde yaşandığı görülmekte. Peki, Wp çöktü mü? 14 Temmuz WhatsApp mesaj neden gitmiyor? İşte merak edilenler...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ta bugün bağlantı, mesaj gönderememe, son görülme ve çökme sorunu yaşandığı konuşuluyor. Milyonlarca kullanıcı mesajlarda problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor.