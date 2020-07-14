WhatsApp bağlantı sorunu ne zaman düzelecek kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye'de ve dünyada en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bugün akşam saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar programa erişemediklerini ve son görülmede sıkıntılar olduğunu söylüyor. Peki, WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor sorunu nedir?
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
WhatsApp'ta bugün bağlantı, son görülme sorunu ve çökme sorunu yaşandığı konuşuluyor. Milyonlarca kullanıcı son görülmede problem olduğundan uygulamayı kullanamıyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor.
İşte WhatsApp arıza haritası...
WHATSAPP SON GÖRÜLME KAPATILDI MI?
Konuya dair WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sadece kendileri isterlerse son görülme özelliğini kapatabiliyorlar. Çökme sorunundan ötürü şu anda son görülme kapalı gözüktüğü tahminler arasında yer alıyor.
5 YENİ ÖZELLİK GELİYOR
İKİ CİHAZ
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.