WhatsApp bağlantı sorunu ne zaman düzelecek kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye'de ve dünyada en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bugün akşam saatlerinden itibaren çeşitli erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar programa erişemediklerini ve son görülmede sıkıntılar olduğunu söylüyor. Peki, WhatsApp geçici olarak kullanılamıyor sorunu nedir?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ta bugün bağlantı, son görülme sorunu ve çökme sorunu yaşandığı konuşuluyor. Milyonlarca kullanıcı son görülmede problem olduğundan uygulamayı kullanamıyor. WhatsApp sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor.