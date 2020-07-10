Spotify çöktü mü? Facebook, PUBG, Twitter neden çalışmıyor? iOS uygulamaları ne zaman düzelecek?

Spotify çöktü mü? iPhone kullanan milyonlarca kişi bugün çeşitli uygulama sorunlarıyla karşılaştı. Bazı uygulamalarda çökme ya da açılma sorunu yaşanıyor. Bu kapsamda kullanıcılar PUBG, Twitter neden çalışmıyor sorusuna yanıt arıyor. Aynı zaman İOS uygulamaları ne zaman düzelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Apple'dan uygulama çökmelerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Dünya genelinde ve Türkiye'de sorunun Facebook'tan kaynaklandığı tahminler arasında yer alıyor.