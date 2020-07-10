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    • Teknoloji
    • 10.07.2020 15:15
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    • 10.07.2020 15:28
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    ? Facebook, PUBG, Twitter neden çalışmıyor? ?

    sorusu en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. iPhone kullanıcıları bugün bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde PUBG, Twitter neden çalışmıyor sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Peki, ? İşte merak edilenler...

    Spotify çöktü mü? Facebook, PUBG, Twitter neden çalışmıyor? iOS uygulamaları ne zaman düzelecek?

    Spotify çöktü mü? iPhone kullanan milyonlarca kişi bugün çeşitli uygulama sorunlarıyla karşılaştı. Bazı uygulamalarda çökme ya da açılma sorunu yaşanıyor. Bu kapsamda kullanıcılar PUBG, Twitter neden çalışmıyor sorusuna yanıt arıyor. Aynı zaman İOS uygulamaları ne zaman düzelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

    SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

    Apple'dan uygulama çökmelerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Dünya genelinde ve Türkiye'de sorunun Facebook'tan kaynaklandığı tahminler arasında yer alıyor.

    UYGULAMALAR NEDEN ÇALIŞMIYOR?

    Facebook kütüphanesinde FB SDK Core Kit ismindeki bir hatanın uygulamaların çökmesine neden olduğu tahminler arasında bulunuyor.

    HANGİ UYGULAMALAR ÇALIŞMIYOR?

    Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.
    Haberler Teknoloji Spotify çöktü mü? Facebook, PUBG, Twitter neden çalışmıyor? iOS uygulamaları ne zaman düzelecek?
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