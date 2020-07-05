Müthiş özellikler geliyor! WhatsApp ve WEB WhatsApp kullananlar dikkat! Arkadaş ekleme

KARE KOD İLE ARKADAŞ EKLEME KOLAYLIĞI SUNULUYOR



WhatsApp'ta yakında QR kod ile kişi eklenebilecek. Bu özellik sayesinde QR kodlar, kullanıcıların telefon numaralarının kaydedilme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Çünkü WhatsApp, bu kodlar sayesinde kişilerinize yeni birini otomatik olarak ekleyecek.



KONFERANS ÖZELLİĞİNDE İYİLEŞTİRMELER YAPILDI



Son dönemde en çok kullanılan özelliklerin başında gelen konferans özelliğinde de iyileştirmeye gidiliyor. WhatsApp'ta 8 kişinin aynı anda video konferans yapabilmesinin önünü açtı. Bu özellik üzerinde çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, artık istenilen kullanıcının ekranını büyütmenize imkan tanıyacak.





HAREKETLİ ÇIKARTMALAR EKLENDİ



WhatsApp'ın Android beta sürümünde hareketli çıkartmalar özelliğinin göründüğünden bahsetmiştik. WhatsApp'ın açıklamalarına göre bu özellik artık hazır ve aktif edileceği günü bekliyor. Bir sohbet esnasında hareketli çıkartmalar gönderebileceğiniz bu özellik, WhatsApp deneyiminize önemli bir yenilik kazandırmış olacak.

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL KULLANILIR?

Özelliği Google Chrome'da seçmek çok basit. Her zamanki gibi web.whatsapp.com adresine giriş yapıyorsunuz. QR kodu okuttuktan sonra yukarıda gözüken üç nokta bölümünden Ayarlar'ı seçin. Orada Tema ayarını göreceksiniz. Geriye kalan tek şey ise oradan Koyu modu seçip tamam demeniz.

