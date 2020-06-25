Milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp özellikle yaptığı güncellemelerle yeni özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp bu kez yeni özellikleriyle gündemdeki yerini aldı. Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Kullanıcılar ise işlerini kolaylaştıracak bu özellikleri öğrenmek istiyor. İşte dikkat çekecek olan 5 yeni özellik...

SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.