Milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp özellikle yaptığı güncellemelerle yeni özellikler sunmaya devam ediyor. WhatsApp bu kez yeni özellikleriyle gündemdeki yerini aldı. Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Kullanıcılar ise işlerini kolaylaştıracak bu özellikleri öğrenmek istiyor. İşte dikkat çekecek olan 5 yeni özellik...
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
İKİ CİHAZ
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
SON KONUŞULAN ÖZELLİKLER NELERDİ?
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına çeşitli yenilikleri sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp bazı radikal kararlar alındığını açıkladı. Bundan sonra WhatsApp'ta kullanıcılar mahkemelik olabilir. Yetkililer yaptığı açıklamada kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu.
MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ
Yetkililer tarafından açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağını net olarak ifade edildi.
BİLGİSAYARLARDAKİ KULLANIMLARDA SİYAH MOD ÖZELLİĞİ
Geçtiğimiz aylarda telefonlar için Dark Mode/Karanlık Mod özelliği aktif edildi. Bilgisayardan kullanılan WhatsApp Web için de müjdeli haber geldi. Dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği WhatsApp Web'e de geliyor.
QR KODLA PROFİL PAYLAŞMA DESTEĞİ
QR kod ile profil paylaşma desteği geldi. WhatsApp'ın iOS platformundan sonra Android platformu için de beta olarak kullanıma sunduğu QR kod özelliği, kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor.
Kullanıcılar, kendi hesapları için oluşturacakları QR kodları arkadaşlarına gönderebilecek ya da arkadaşlarının kodlarını taratabilecekler. Özellik WhatsApp Business kullananların işine fazlasıyla yarayacak.