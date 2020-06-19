WhatsApp kullanıcıları akşam saatlerinde büyük şok yaşadı. Mesajlaşma uygulamasının en temel özellikleri olan ve kullanıcının sohbet ekranında görünen; "çevrimiçi", "yazıyor" ve "son görülme" ibareleri kaldırılması büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren bu konu Twitter'da da gündem oldu. Kullanıcılar şimdi büyük bir merakla bu özelliklerin geri gelip gelmeyeceğini tartışıyor ve konu hakkında yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor.
WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ, YAZIYOR VE SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ KAPATILDI MI?
Sosyal medyada konuşulanlara göre ise WhatsApp'ın çevrimiçi, yazıyor ve son görülme özelliğini kapattığı iddia ediliyor. Ancak konu hakkında mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.
YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR
İKİ CİHAZ
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.
Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.
WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.
Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.