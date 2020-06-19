WhatsApp kullanıcıları akşam saatlerinde büyük şok yaşadı. Mesajlaşma uygulamasının en temel özellikleri olan ve kullanıcının sohbet ekranında görünen; "çevrimiçi", "yazıyor" ve "son görülme" ibareleri kaldırılması büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren bu konu Twitter'da da gündem oldu. Kullanıcılar şimdi büyük bir merakla bu özelliklerin geri gelip gelmeyeceğini tartışıyor ve konu hakkında yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor.

WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ, YAZIYOR VE SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ KAPATILDI MI?

Sosyal medyada konuşulanlara göre ise WhatsApp'ın çevrimiçi, yazıyor ve son görülme özelliğini kapattığı iddia ediliyor. Ancak konu hakkında mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.