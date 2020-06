Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür! Binlerce hesap Erdoğan'ı destekliyor diye kapatıldı

Twitter'ın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Rusya'dan da "devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyetlerine" karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabın platformdan çıkartıldığı belirtildi.

ERDOĞAN'A DESTEK VEREN KİŞİLERE ENGEL!

Açıklamada, "Bu ağın teknik göstergeleri ve hesapların davranışlarına dayanarak yaptığımız analizlerde, sahte ve ele geçirilmiş hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek verdiği görülmüştür. Bugün 7 bin 340 hesabı arşivlerde ifşa ediyoruz" denildi.

Twitter, söz konusu hesapların belirlenmesiyle ilgili araştırmanın Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile birlikte yapıldığını aktardı.

We're disclosing new state-linked information operations to our public archive — the only one of its kind in the industry. Originating from the People's Republic of China (PRC), Russia, and Turkey, all associated accounts and content have been removed. https://t.co/obRqr96iYm