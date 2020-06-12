Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür! Binlerce hesap Erdoğan'ı destekliyor diye kapatıldı

Twitter'ın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Rusya'dan da "devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyetlerine" karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabın platformdan çıkartıldığı belirtildi.

ERDOĞAN'A DESTEK VEREN KİŞİLERE ENGEL!

Açıklamada, "Bu ağın teknik göstergeleri ve hesapların davranışlarına dayanarak yaptığımız analizlerde, sahte ve ele geçirilmiş hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek verdiği görülmüştür. Bugün 7 bin 340 hesabı arşivlerde ifşa ediyoruz" denildi.

Twitter, söz konusu hesapların belirlenmesiyle ilgili araştırmanın Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile birlikte yapıldığını aktardı.

We're disclosing new state-linked information operations to our public archive — the only one of its kind in the industry. Originating from the People's Republic of China (PRC), Russia, and Turkey, all associated accounts and content have been removed. https://t.co/obRqr96iYm — Twitter Safety (@TwitterSafety) June 11, 2020

HESAPLARIN KAPATILMA NEDENLERİ DİKKAT ÇEKİYOR!

Twitter tarafından verilen kararın gerekçeleri dikkat çekiyor. Hesapların, Twitter'ın iddiasına göre "kurallara aykırı" davranışları şu şekilde sıralanıyor:

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılmaları

Bu hesaplarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek ifade ediliyor olması.

HDP'yi eleştiren ve terörizm ile ilişkilendirmeye çalışmak.

CHP'yi eleştirmek

Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini desteklemesi

Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası meşruiyetini artırmak

2017'deki Erdoğan'ın gücünü artırdığı Anayasa Referandumuna destek vermek

Türkiye'nin Suriye, Libya ve Katar ile ilgili dış politikasını desteklemek

TARAFLI TUTUMU ORTAYA ÇIKTI!

Sosyal medya platformu Twitter'ın, belirli bir siyasi parti ve devlet başkanına destek ifade eden içerikleri ve hesapları kapattığını duyurması, ifade özgürlüğü konusundaki taraflı bakışlarını net olarak ortaya koyuyor.





TEKNİK DEĞİL SİYASİ KARAR!

Ayrıca raporda geçen ifadeler konunun teknik bir husustan çok, siyasi bir bağlamda ele alındığını da açıkça ortaya koyuyor. Stanford'un Twitter'ın Türkiye'de kapattığı hesaplara meşruiyet sağlama girişimi raporda kullanılan ifadelerden dolayı bir itirafa dönüşüyor. Stanford, Twitter'in Türkiye'de belirli bir siyasi söylemi ifade etmeyi, desteklemeyi sansürlemeye başladığını açıkça ifade ediyor.

TÜRKİYE KARŞITI OPERASYON SÜRECEK Mİ?

Bu bakımdan, bu sansür operasyonunun devamının da geleceği tahmin edilebiliyor. Twitter bu kapsamda askıya aldığını duyurduğu 7 bin 340 hesabı ve içeriklerini de ifşa ettiğini duyurdu.





Bu hesap kapatma operasyonu süreciyle alakalı olarak, hesapların hangi metotla tespit edildiği konusu muğlak ifadelerle belirtilirken bir hashtage yazmanın hesap kapatılma nedeni olduğunu belirtmesi de ilginç hususlardan biri.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI İDDİASI

Rapordaki diğer ilginç bir iddia bu hesapların AK Parti Gençlik Kollarıyla ilişkili olması ve devlet/hükümet tarafından organize ediliyor iddiası. Bu iki hususta da raporda hiçbir bilimsel veri yada teknik kanıt ortaya konulmuyor. Tamamen siyasi söylem olarak raporda her alan bu ifadeler Stanford Üniversitesi'nin raporlarındaki bilimselliği de sorgulamak anlamına geliyor.







RAPORU HAZIRLAYAN EKİPTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER!

Raporu hazırlayan ekipte, Stanford'da görevli Fazıl Alp Akış ile Ayça Alemdaroğlu isimleri de yer alırken, Alemdaroğlu'nun sosyal medya hesabında Avrupa'daki PKK sempatizanlarına destek veren bazı paylaşımlar yapması, ayrıca FETÖ firarisi Aykan Erdemir gibi isimleri de "retweet" etmesi dikkati çekiyor.