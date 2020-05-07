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    • Teknoloji
    • 07.05.2020 23:20
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    • 07.05.2020 23:21
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    ? ve özellikleri nelerdir?

    Riot Games'in yeni oyunu 'Valorant' hakkındaki detaylar merak ediliyor. LOL ismiyle bilinen oyunun yapımcı firması Riot Games tarafından geliştirilen PC oyunu Valorant'ın kapalı ne zaman çıkacağı oyunseverler tarafından araştırılıyor. Oyunla ilgili detayları öğrenmek isteyenler şeklinde sorulara yanıt arıyor. Peki, Valorant ne zaman çıkacak? ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

    Valorant ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri...

    Valorant hakkındaki detaylar oyunseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. LoL adıyla bilinen League of Legends oyununun yapımcı firması Riot Games yeni oyunlar üzerine çalışmalar yapıyor. Valorant ise o oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun taktiksel nişancılık üzerine olduğu biliniyor. Peki, Valorant ne zaman çıkacak? Valorant sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir?

    VALORANT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Oyunun tam sürümünün 2020 yılının yaz aylarında çıkması bekleniyor.

    VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    En Düşük Donanım Özellikleri – saniyede 30 kare:

    İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E8400

    Ekran Kartı (GPU): Intel HD 3000

    RAM: 4GB

    İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

    Önerilen Özellikler – saniyede 60 kare:

    İşlemci (CPU): Intel i3-4150

    Ekran Kartı (GPU): Geforce GT 730

    RAM: 4GB

    İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

    Yüksek Donanım Özellikleri – saniyede 144+ kare:

    İşlemci (CPU): Intel Core i5-4460 3.2GHz

    Ekran Kartı (GPU): GTX 1050 Ti

    RAM: 4GB

    İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

    PC donanım önerisi:

    Windows 7/8/10 64-bit

    4GB RAM

    1GB of VRAM

    VALORANT NEDİR?

    Günün en çok araştırılanları arasında yer alan Valorant rekabete dayalı ve karakter tabanlı PC oyunudur.(takvim.com.tr)

    Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Riot Games'in bu tarzda geliştirdiği ilk oyundur. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu.

    KAPALI BETAYA NASIL KATILINIR?

    Valorant ücretsiz. Bu kapsamda Valorant'ın kapalı beta sürümüne katılmak için ücret ödemesi yapılmıyor. Riot hesabı olan oyuncular, hesaplarını Twitch'e bağlayarak belli yayıncıları izleyebilir. Böylece oyuncular kapalı betada yer alabilir.

    VALORANT KARAKTERLERİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?

    Brimstone - Itri Koşar

    Breach - Umut Tabak

    Sage - Damla Özüduru

    Omen - Levent Yıldız

    Jett - Berrak Kuş

    Cypher - Selim Yeğin

    Sova - Murat Aydın

    Viper - Hümay Güldağ

    Phoenix - Onur Kırış

    Dış Ses - Merih Tangün
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