Valorant hakkındaki detaylar oyunseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. LoL adıyla bilinen League of Legends oyununun yapımcı firması Riot Games yeni oyunlar üzerine çalışmalar yapıyor. Valorant ise o oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun taktiksel nişancılık üzerine olduğu biliniyor. Peki, Valorant ne zaman çıkacak? Valorant sistem gereksinimleri ve özellikleri nelerdir?
VALORANT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Oyunun tam sürümünün 2020 yılının yaz aylarında çıkması bekleniyor.
VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
En Düşük Donanım Özellikleri – saniyede 30 kare:
İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E8400
Ekran Kartı (GPU): Intel HD 3000
RAM: 4GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Önerilen Özellikler – saniyede 60 kare:
İşlemci (CPU): Intel i3-4150
Ekran Kartı (GPU): Geforce GT 730
RAM: 4GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
Yüksek Donanım Özellikleri – saniyede 144+ kare:
İşlemci (CPU): Intel Core i5-4460 3.2GHz
Ekran Kartı (GPU): GTX 1050 Ti
RAM: 4GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
PC donanım önerisi:
Windows 7/8/10 64-bit
4GB RAM
1GB of VRAM
VALORANT NEDİR?
Günün en çok araştırılanları arasında yer alan Valorant rekabete dayalı ve karakter tabanlı PC oyunudur.(takvim.com.tr)
Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Riot Games'in bu tarzda geliştirdiği ilk oyundur. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu.
KAPALI BETAYA NASIL KATILINIR?
Valorant ücretsiz. Bu kapsamda Valorant'ın kapalı beta sürümüne katılmak için ücret ödemesi yapılmıyor. Riot hesabı olan oyuncular, hesaplarını Twitch'e bağlayarak belli yayıncıları izleyebilir. Böylece oyuncular kapalı betada yer alabilir.
VALORANT KARAKTERLERİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?
Brimstone - Itri Koşar
Breach - Umut Tabak
Sage - Damla Özüduru
Omen - Levent Yıldız
Jett - Berrak Kuş
Cypher - Selim Yeğin
Sova - Murat Aydın
Viper - Hümay Güldağ
Phoenix - Onur Kırış
Dış Ses - Merih Tangün