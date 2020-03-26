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Getir, Migros sanal market, A101, Carrefour online market uygulamaları! İstanbul online market siteleri!

İstanbul online market siteleri! Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya geneline yayıldı. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından 59 kişi hayatını kaybetti. Devlet sağlık açısından tedbirler aldı ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini açıkladı.

  • Teknoloji
  • 26.03.2020 17:28
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 11:15
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İstanbul online market siteleri! Online market uygulamaları!

İstanbul online market siteleri! Koronavirüs COVID-19 virüsü dünya genelinde ve Türkiye'de çok kişinin ölmesine neden oldu. Bu ölümcül virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından çok sayıda ciddi önlem alınmaya başlandı. Okullar uzaktan eğitim sistemine geçti ve birçok iş yeri geçici bir süreliğine kepenk indirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerekli olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı ve devlet tarafından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması risk açısından yasaklandı. Market alışverişini evden yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarından en iyi market sitelerini ve uygulamalarını araştırmaya devam ediyor.

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