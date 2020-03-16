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'dan 'a rekor ceza

Rekabet Kurumu, kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 'a 1,1 milyar dolarlık para cezası kesti. Kurum şirketin "ekonomik bağımlılıklarını" suistimal ettiğini belirtti.

  • Teknoloji
  • 16.03.2020 14:34
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 14:35
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Fransa'dan Apple'a rekor ceza

Rekabet Kurumu, rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle devi 'a 1,1 milyar avro para cezası kesti.

Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın kendi dağıtım ağını kullanarak yasa dışı anlaşmalar yaptığı ve bağımsız dağıtıcıların da "ekonomik bağımlılıklarını" suistimal ettiği belirtildi.

Kurum, soruşturmanın sonucunda Apple'a 1,1 milyar avro para cezası verirken, Apple'a ait toptancı şirketler Tech Data'ya 63 milyon avro ve Ingram Micro'ya 76 milyon avro para cezası kesti.

Açıklamada, "Apple ve şirkete ait iki toptancı firma; birbirleriyle rekabet etmeme, diğer dağıtımcı şirketlerin de birbirleriyle rekabet edebilmelerini önleme konusunda anlaştılar. Böylelikle Apple ürünlerinin toptancı piyasasındaki konumu güçlendirildi." denildi.

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