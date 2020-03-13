ABD merkezli Google'ın, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Bangalore kentinde bulunan ofisindeki bir çalışana koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs tespit edilen çalışanın ve aynı zamanda yakın temas içinde olduğu belirlenen iş arkadaşlarının da karantina altına alındığı bildirildi.
Perşembe günü 76 yaşındaki bir erkeğin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu can kaybının Hindistan'da gerçekleşen ilk ölüm olduğu duyurulmuştu. Hindistan'da 73 vaka bulunuyor.
Perşembe günü 76 yaşındaki bir erkeğin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu can kaybının Hindistan'da gerçekleşen ilk ölüm olduğu duyurulmuştu. Hindistan'da 73 vaka bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.