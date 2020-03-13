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: ’ın ofisinde virüs vakası tespit edildi!

haberi... , ofisinde bir çalışanda virüs (Covid-19) tespit edildiğini doğruladı. Söz konusu kişinin, semptomları virüs teşhisi konulmadan birkaç saat önce gösterdiği belirtildi. Son verilere göre Hindistan’da toplam 73 vaka bulunuyor.

  • Teknoloji
  • 13.03.2020 10:56
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 11:01
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Google’ın ofisinde koronavirüs vakası
ABD merkezli 'ın, 'ın Karnataka eyaletindeki Bangalore kentinde bulunan ofisindeki bir çalışana virüs teşhisi konuldu. Virüs tespit edilen çalışanın ve aynı zamanda yakın temas içinde olduğu belirlenen iş arkadaşlarının da karantina altına alındığı bildirildi.



Perşembe günü 76 yaşındaki bir erkeğin nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu can kaybının Hindistan'da gerçekleşen ilk ölüm olduğu duyurulmuştu. Hindistan'da 73 vaka bulunuyor.

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