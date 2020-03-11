Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri Apple iPhone 9 için 2500 TL'lik fiyat etiketi mi belirleyecek? İşte bu sorunun yanıtı. Açık konuşmak gerekirse Apple gibi bir şirketin 2500TL bandında yeni bir iPhone çıkartması çok da olası görünmüyor. Tüm kasayı plastikle kaplasa bile Cupertino merkezli şirket böyle bir etikete cesaret edemez.
Kaynak: TeknolojiOku
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