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Telefon severler heyecanlandı! 2500 TL’ye mu satacak? İşte bu sorunun yanıtı!

Son dönemde ’ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı uygun fiyatlı modeli için son derece düşük bir etiket belirleyeceği konuşuluyor. Öyle ki pek çok kaynak bu fiyatın 2500 TL bandında olacağını savunmakta. Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer, Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirkettir. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone , iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir.

  • Teknoloji
  • 11.03.2020 14:00
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
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Apple 2500 TL’ye iPhone mu satacak? İşte bu sorunun yanıtı!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri Apple iPhone 9 için 2500 TL'lik fiyat etiketi mi belirleyecek? İşte bu sorunun yanıtı. Açık konuşmak gerekirse Apple gibi bir şirketin 2500TL bandında yeni bir iPhone çıkartması çok da olası görünmüyor. Tüm kasayı plastikle kaplasa bile Cupertino merkezli şirket böyle bir etikete cesaret edemez.


Kaynak: TeknolojiOku

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