Dünya genelindeki milyarlarca akıllı telefon kullanıcısı yapılan yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Cep telefonlarının icat edildiği günden bu yana hayatımızda yer alan SIM kartlar gidiyor, yerine ise eSIM geliyor. Yeni dönemde eSIM, SIM kartların yerini alacak. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılırken SIM kartları tarihe karıştıracak bu teknoloji hakkında bilinmeyen pek çok detay bulunuyor.

e-SIM TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Milyonları ilgilendiren gelişme yaşandı. Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji olan eSIM merak ediliyor. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor. İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler...



eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.