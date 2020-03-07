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Bildiklerinizi unutmaya başlayın! larda bir devrin sonu geliyor! O teknoloji sayesinde...

Cep telefonlarını kullanmaya başladığımız günden bu yana hayatımızda yer alan ve sadece boyutunda küçük değişiklikler yaşanan SIM kartı döneminde artık yavaş yavaş sona geliniyor. Geliştirilen yeni teknolojiyle larda artık eSIM teknolojisini görmeye başlayacağız. Daha şimdiden milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının dikkatini çeken bu teknolojinin yakın bir süreçte kullanıma sunulması bekleniyor. Peki, nedir bu eSIM? İşte eSIM'e dair merak edilen tüm detaylar

  • Teknoloji
  • 07.03.2020 23:48
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 23:49
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Bildiklerinizi unutun! Telefonlarda bir devrin sonu geliyor

Dünya genelindeki milyarlarca akıllı telefon kullanıcısı yapılan yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Cep telefonlarının icat edildiği günden bu yana hayatımızda yer alan SIM kartlar gidiyor, yerine ise eSIM geliyor. Yeni dönemde eSIM, SIM kartların yerini alacak. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılırken SIM kartları tarihe karıştıracak bu teknoloji hakkında bilinmeyen pek çok detay bulunuyor.

e-SIM TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Milyonları ilgilendiren gelişme yaşandı. Sim kartları tarihe gömecek yeni teknoloji olan eSIM merak ediliyor. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor. İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler...

eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

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