Şoke oldular! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin! Haberiniz olmadan para kaybediyorsunuz

Uygulama dünyası, akıllı cep telefonlarının olmazsa olmazı. Ama tüm bilgilerimizi sığdırdığımız bu cihazlar, yanımızdan hiç ayırmasak da hem bilgilerimizi hem de kredi kartımızı boşaltabilir. Hepimiz uygulama marketlerden ücretsiz bir çok uygulamayı indirerek kullanıyoruz. Nakit kullanım araçlarından en sık ve çok kullanılanı kredi kartıdır. Alışverişleriniz sonucunda limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Fakat cep telefonu uygulaması alırken kredi kartı bilgilerini çok dikkatli bir şekilde vermenizde yarar vardır.

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