PUBG Mobile tarafından yapılan güncellemelerle birlikte oyunculara birbirinden yeni deneyimler sunuluyor. Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi için artık çok az bir zaman kaldı. PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi pek çok yenilikle gelecek. 3 Mart'ta gelecek olan güncellemeyle birlikte yeniliklerden en dikkat edileni "Ölüm kamerası" oldu. İşte güncellemeyle değişecek yeni özellikler

'ÖLÜM KAMERASI' GELİYOR

PUBG Mobile ölüm kamerası sayesinde oyuncular nasıl öldüklerinin cevabını bulabilecek. Kim tarafından, nerede ve nasıl öldürüldüğünü gören oyuncular yaptıkları hataları da görme fırsatını yakalayacak. Böylece yeniden başladıkları oyunda aynı hataya düşmemeye de özen gösterecek ve daha dikkatli olacaklar.