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Mobile'da güncellemeyle gelen çılgınlık! Ölüm kamerası devri başlıyor! O yeniliklerle Carlo...

PlayerUnknown's Battlegrounds bilinen adıyla dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla oynanıyor. Oyunun yapımcı firması Tencent Games tarafından oyuna belirli tarihler aralığında sunulan güncellemeler oyuncular tarafından çok konuşuluyor. 3 Mart'ta gelecek olan güncelleme oyuncular tarafından merak ediliyor. 0.17.0 güncellemesi için geri sayım başladı. PUBG Mobile'da güncellemeyle gelecek olan ölüm kamerası ile heyecan giderek artacak.

  • Teknoloji
  • 02.03.2020 17:50
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 17:50
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PUBG Mobile'da güncellemeyle gelen çılgınlık!

PUBG Mobile tarafından yapılan güncellemelerle birlikte oyunculara birbirinden yeni deneyimler sunuluyor. Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi için artık çok az bir zaman kaldı. PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi pek çok yenilikle gelecek. 3 Mart'ta gelecek olan güncellemeyle birlikte yeniliklerden en dikkat edileni "Ölüm kamerası" oldu. İşte güncellemeyle değişecek yeni özellikler

'ÖLÜM KAMERASI' GELİYOR

PUBG Mobile ölüm kamerası sayesinde oyuncular nasıl öldüklerinin cevabını bulabilecek. Kim tarafından, nerede ve nasıl öldürüldüğünü gören oyuncular yaptıkları hataları da görme fırsatını yakalayacak. Böylece yeniden başladıkları oyunda aynı hataya düşmemeye de özen gösterecek ve daha dikkatli olacaklar.

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