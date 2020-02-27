2 bin 125 TL altı uygun fiyatla satılan telefonlar hangileri? Fiyat ve donanımlarıyla her keseye uyuyor

Uygun fiyatlı telefonlar listesi, eski akıllı telefonunu yeni bir akıllı telefonla değiştirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Günümüzde milyonlarca akıllı telefon kullanan kişi cihazı özellikle donanımsal olarak eskidiğinde yeni telefon almak için araştırma yapıyor. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de uygun donanıma sahip akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce kişi uygun fiyatla satılan telefonları merak ediyor.
2 BİN 125 TL ALTI FİYATLI TELEFONLAR
SAMSUNG GALAXY A40 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ortalama fiyat: 1.650 TL ve 1.800 TL aralığında
Ekran: 5,9 inç, 1080 x 2340 piksel
İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU
Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2
Ön Kamera: 25 MP, f/2.0
RAM: 4GB
Depolama: 64 GB
Batarya: 3100 mAh
İşletim sistemi: Android 9.0
Ağırlık: 140 gram
Boyutlar: 144,3 x 69 x 7,9 mm
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