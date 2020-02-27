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2 bin 125 TL altı uygun fiyatla satılan telefonlar hangileri? Fiyat ve donanımlarıyla her keseye uyuyor

2 bin 125 TL altı uygun fiyatla satılan telefonlar eski telefonununu bir yenisiyle değiştirmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Uygun fiyatları telefonları öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Telefon üreticisi olan firmalar belirli tarihler aralığında birbirinden farklı donanımı olan akıllı telefonları satışa sunuyor. Yazımızda son dönemlerde 2125 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu uygun telefonlar listesi ve fiyatları

  • Teknoloji
  • 27.02.2020 16:56
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 16:56
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Uygun fiyatlı telefonlar listesi, eski akıllı telefonunu yeni bir akıllı telefonla değiştirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Günümüzde milyonlarca akıllı telefon kullanan kişi cihazı özellikle donanımsal olarak eskidiğinde yeni telefon almak için araştırma yapıyor. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de uygun donanıma sahip akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce kişi uygun fiyatla satılan telefonları merak ediyor.

2 BİN 125 TL ALTI FİYATLI TELEFONLAR

SAMSUNG GALAXY A40 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ortalama fiyat: 1.650 TL ve 1.800 TL aralığında

Ekran: 5,9 inç, 1080 x 2340 piksel
İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU
Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2
Ön Kamera: 25 MP, f/2.0
RAM: 4GB
Depolama: 64 GB
Batarya: 3100 mAh
İşletim sistemi: Android 9.0
Ağırlık: 140 gram
Boyutlar: 144,3 x 69 x 7,9 mm

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