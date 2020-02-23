Akıllı telefon alacaklar... 1600 TL ile 2300 TL'ye satılan çok güzel özellikli ve ucuz cep telefonları!

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiş bulunmakta. Bu bağlamda cep telefonu alırken özellikler ve fiyatları oldukça önem arz ediyor. Eski model akıllı telefonunu yenisiyle değiştirmeyi düşünenler uygun fiyatlı son model cihazları öğrenmek istiyor. 1600 TL ile 2300 TL arası ve genel itibariyle uygun donanıma sahip telefonları sizin için araştırdık. Derlediğimiz yazımızın içinde telefonların listesini, donanım özelliklerini ve fiyat aralıklarını derledik. İşte 1600 TL ile 2300 TL'ye satılan uygun donanımlı telefonlar listesi

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ