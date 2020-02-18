Uygun fiyatları telefonları öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yeni telefon almak isteyen binlerce kişi uygun fiyatla satılan telefonları araştırıyor. Belirli tarihler aralığında telefon üreten firmalar birbirinden farklı donanımı olan akıllı telefonları satışa sunuyor. Yazımızda son dönemlerde 2350 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu uygun telefonlar listesi ve fiyatları...
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL
Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
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