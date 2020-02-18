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  • 18.02.2020 18:14
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 18:14

Akıllı telefon alacakların dikkatine! 2 bin 350 TL altı donanımlı telefonlar hangileri?

Eski akıllı telefonunu yeni bir akıllı telefonla değiştirmek isteyenler telefonlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Günümüzde milyonlarca akıllı telefon kullanan kişi cihazı özellikle donanımsal olarak eskidiğinde yeni telefon almak için araştırma yapıyor. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de uygun donanıma sahip akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce kişi 2 bin 350 TL altı uygun fiyatla satılan telefonları merak ediyor. İşte Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu listesi

Uygun fiyatları telefonları öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yeni telefon almak isteyen binlerce kişi uygun fiyatla satılan telefonları araştırıyor. Belirli tarihler aralığında telefon üreten firmalar birbirinden farklı donanımı olan akıllı telefonları satışa sunuyor. Yazımızda son dönemlerde 2350 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu uygun telefonlar listesi ve fiyatları...

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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