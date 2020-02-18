Uygun fiyatları telefonları öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yeni telefon almak isteyen binlerce kişi uygun fiyatla satılan telefonları araştırıyor. Belirli tarihler aralığında telefon üreten firmalar birbirinden farklı donanımı olan akıllı telefonları satışa sunuyor. Yazımızda son dönemlerde 2350 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu uygun telefonlar listesi ve fiyatları...

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP

Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi

4 GB RAM

Pil Gücü 4000 mAh

Ekran Boyutu 6,3 inç

Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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