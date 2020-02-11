Eski model akıllı telefonunu yenisiyle değiştirmeyi düşünenler uygun fiyatlı son model cihazları öğrenmek istiyor. 1600 TL ile 2300 TL arası ve genel itibariyle uygun donanıma sahip telefonları sizin için araştırdık. Derlediğimiz yazımızın içinde telefonların listesini, donanım özelliklerini ve fiyat aralıklarını derledik. İşte 2 bin 300 TL fiyat altında satılan uygun donanımlı telefonlar listesi
2 BİN 480 TL ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL
Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
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