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  • 20.01.2020 16:47
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 16:47

? Google, Gmail ve YouTube neden açılmıyor? Erişim sorunu yaşanıyor!

? Yaklaşık bir saattir Google'da yaşanan çökme sorunu birçok kullanıcıyı etkiledi. Google'ın servislerinden olan Gmail ve YouTube peş peşe yaşanan çökmelerin ardından kullanıcılar çökmelerin nedenini merak etmeye başladı. Google'a bağlı birçok serviste kopmalar yaşanırken kullanıcılar Google, Gmail ve YouTube neden açılmıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Google, Gmail ve YouTube çöktü mü?

Google, Gmail ve YouTube çöktü mü? Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Google'da ve YouTube, Gmail gibi birçok Google servisinde çökme yaşandı. Google'da yaşanan çökme nedeniyle kullanıcılar Gmail ve YouTube gibi platformlara erişim sağlayamadı. Bazı kullanıcıların ise Google'a bağlı servislere zorlukla erişim sağladığı belirtiliyor.

GOOGLE, GMAİL VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Google'a bağlı birçok serviste kopmalar devam ediyor. Söz konusu sorun hakkında henüz Google'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Google'ın teknik sorularının paylaşıldığı haritada ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde erişim sıkıntısının yaşandığı görülüyor.

İşte Google arıza haritası...

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