Google, Gmail ve YouTube çöktü mü? Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Google'da ve YouTube, Gmail gibi birçok Google servisinde çökme yaşandı. Google'da yaşanan çökme nedeniyle kullanıcılar Gmail ve YouTube gibi platformlara erişim sağlayamadı. Bazı kullanıcıların ise Google'a bağlı servislere zorlukla erişim sağladığı belirtiliyor.

GOOGLE, GMAİL VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Google'a bağlı birçok serviste kopmalar devam ediyor. Söz konusu sorun hakkında henüz Google'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Google'ın teknik sorularının paylaşıldığı haritada ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde erişim sıkıntısının yaşandığı görülüyor.

İşte Google arıza haritası...